05 июля 2022, 17:12
В старинном селе появились уличные указатели на карельском языке
В рамках проекта «Озерный край» закрепили 103 двуязычные таблички
В старинном селе Вешкелица появились двуязычные указатели – на русском и карельском. В рамках проекта «Jӓrven randu (Озерный край)», реализованного общественной организацией «Родной очаг», установлено 103 таблички с названием улиц и номерами домов.
«Также был установлен информационный стенд с картами Вешкельского сельского поселения и села Вешкелица с краткой исторической справкой на карельском (ливвиковское наречие) и на русском языках»,
- рассказали организаторы.
Кроме того, установили и девять информационных щитов со старыми названиями хуторов, сообщили в министерстве национальной и региональной политики Карелии. Фото: gov.karelia.ru.