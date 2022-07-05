В старинном селе появились уличные указатели на карельском языке

В старинном селе Вешкелица появились двуязычные указатели – на русском и карельском. В рамках проекта «Jӓrven randu (Озерный край)», реализованного общественной организацией «Родной очаг», установлено 103 таблички с названием улиц и номерами домов.

«Также был установлен информационный стенд с картами Вешкельского сельского поселения и села Вешкелица с краткой исторической справкой на карельском (ливвиковское наречие) и на русском языках»,

- рассказали организаторы.

Кроме того, установили и девять информационных щитов со старыми названиями хуторов, сообщили в министерстве национальной и региональной политики Карелии. Фото: gov.karelia.ru.