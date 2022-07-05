На подъезде к финской границе на несколько месяц ограничат движение

До 15 октября на 94-м км подъезда к пункту пропуска «Суоперя» на российско-финской границе ограничат движение автотранспорта, сообщает пресс-служба Упрдор «Кола». Связаны такие меры с началом ремонтных работ моста через ручей.

«Проезд через переправу будет реверсным. Ограничение по общей массе 10 тонн, ширина проезда - семь метров. Просим водителей учитывать это обстоятельство и заблаговременно планировать поездки»,

- сообщили дорожники.

Добавим, в июне началась разработка проектов капремонта данной трассы на участках с 65 по 85 км и с 85 по 105 км. Фото: pxhere.