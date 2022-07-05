Второй этап записи в первые классы начнется в среду

В среду, 6 июля, в 9.00 начнется запись в первые классы для детей, не проживающих на закрепленных территориях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

«Заявление и документы можно подать лично в школу, через портал Госуслуг, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, на электронную почту учреждения, через официальный сайт школы или другим способом через интернет. Информацию о наличии свободных мест и правилах приема в конкретную школу можно уточнить непосредственно в самом учреждении, или на его официальном сайте»,

- говорится в сообщении.

Заявления будут принимать до момента заполнения мест, но не позднее 5 сентября. Стоит отметить, на сегодняшний день в образовательные учреждения уже зачислено 3395 детей. В школах открыто 130 первых классов. Фото: pxhere.