Земельные участки выставлены на торги в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска 16 ноября проведет аукцион, на котором будут выставлены на торги три земельных участка. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Объекты располагаются на Кукковке, Старой Кукковке и в районе СКЗ. Земельные участки на улицах Короленко и Балтийской предназначены для хранения транспорта. Территория на улице Томицкой предназначена для складирования.

Победители аукциона смогут заключить с мэрией договоры аренды этих территорий. Заявки принимаются до 14 ноября. // Фото «Петрозаводск говорит»