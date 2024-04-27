Работа ДОК «Калевала» приостановлена после пожара

Работа ДОК «Калевала» в Петрозаводске временно приостановлена после случившегося сегодня ранним утром серьезного пожара. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Несмотря на приостановку работы, в простой никто из сотрудников не выведен. Тех, кто был задействован на производстве, привлекут к другим работам, в том числе к ремонту и обслуживанию оборудования.

На пожаре никто не пострадал. На месте ЧП работают следователи. Им предстоит установить причину случившегося.

Напомним, огонь вспыхнул в 4:10, в 7:02 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 600 кв.м. К тушению пожара были привлечены 50 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 45 человек и 10 единиц техники. // Фото: телеграм-канал «Полиция Карелии»