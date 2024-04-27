Суд рассмотрит дело 17-летней мошенницы

Перед судом в Сегеже предстанет обвиняемая в мошенничестве 17-летняя девушка. Она помогала преступникам обманывать пожилых людей, сообщили в СУ СКР Карелии.

Несовершеннолетняя попалась после того, как забрала 300 тысяч рублей у 84-летней женщины. Пенсионерке предварительно позвонили аферисты и убедили ее, что нужно срочно помочь родственнику.

Якобы он устроил ДТП с тяжкими последствиями, и теперь надо урегулировать вопрос, чтобы виновник аварии избежал ответственности. Деньги пенсионерку попросили передать курьеру, она это сделала.

Девушка приехала к ней по адресу, который ей назвали кураторы, и забрала 300 тысяч рублей. Она перевела большую часть суммы на указанный организаторами преступной схемы счет. Часть оставила себе как вознаграждение.

Девушку вычислили и задержали, она признала вину и полностью возместила ущерб. Уголовное дело уже направили в суд. // фото: pixabay.com