Пьющий мужчина превратил жизнь жильцов дома на Октябрьском в кошмар

В редакцию «Петрозаводск говорит» обратилась петрозаводчанка с историей о том, как жизнь в подъезде дома №1-а на Октябрьском проспекте превратилась в настоящий кошмар.

Жизнь на до и после разделилась после того, как летом в многоквартирном доме на первом этаже поселился мужчина, которого выгнала жена. Крышу над головой он нашел у другой женщины, с которой у него совпадают алкогольные предпочтения.

В минувшую субботу этот 47-летний «сосед» монтировкой пытался взломать дверь нашей читательницы. Она вместе с мужем вечером была дома. Услышали звук ударов и в испуге выбежали в подъезд. Там стоял избитый «сосед». По их словам, он попытался напасть на них, но был так сильно пьян, что не удержался на ногах, упал, ударился и уже не мог подняться. Читательница с мужем вызвала полицию и «скорую». В ожидании оперативных служб женщина сняла короткое видео, на котором «сосед», прикрывая лицо, разговаривает с ее мужем и говорит, что будет и дальше пытаться его убить и в следующий раз вместо монтировки возьмет топор. Видеозапись имеется в распоряжении редакции.

По словам петрозаводчанки, угрожает он не первый раз. «Сосед» нашел женщину в сети и продолжил сыпать угрозы, ей пришлось его заблокировать. Со слов читательницы, этот мужчина хочет отправить за решетку ее супруга, поскольку считает, что тот его избил. Женщина утверждает обратное и говорит, что он вечно ходит побитый.

«Скорая» увезла пьяного мужчину, но утром 2 апреля он вновь появился в доме. Полиция, по словам читательницы, даже не осмотрела дверь в их квартиру, на которой после попытки взлома остались царапины и вмятины. Монтировку правоохранители не изъяли, а попросили читательницу оставить пока у себя.

По словам горожанки, заявления участковому на этого мужчину пишут и другие жильцы. С ее слов он пугает детей, гадит в подъездах и выламывает двери, портит домофон. А в октябре прошлого года напал на двух одиннадцатилетних девочек, одна из которых оказалась дочерью нашей читательницы. По словам горожанки, мужчина пытался выхватить у подростков телефоны. Дети смогли убежать, поскольку он еле стоял на ногах. После случившегося родители написали заявление в полицию. Как утверждает читательница, даже готовилось уголовное дело о попытке грабежа, которое должны были направить в прокуратуру. Однако, с ее слов, «на каком-то этапе все дела этого гражданина сворачиваются. И он спокойно продолжает разгуливать по двору». С тех пор этот «сосед» не оставляет ее семью в покое, названивает в домофон, угрожает устно и в соцсетях.

Петрозаводчанка обращалась в карельское МВД, где в общих чертах описала «мучения» жильцов дома на Октябрьском, указала на жалобы в полицию и заведенное уголовное дело. При этом она написала, что ни одно дело по составленным заявлением так и не было доведено до конца. 11 января 2023 года ей пришел ответ (копия имеется в распоряжении редакции).

«Адрес взят на контроль участковым уполномоченным полиции. С гражданином, нарушающим общественный порядок проводится профилактическая работа со стороны участкового уполномоченного полиции. В действия должностных лиц УМВД России по г. Петрозаводску нарушений служебной дисциплины не усматривается»,

- говорится в письме.

«У жильцов дома много вопросов, неужели не существует законов, по которым получится обезопасить народ от больного и опасного человека, который представляет угрозу жизни», - недоумевает петрозаводчанка.

Сегодня наша читательница решила обратиться в прокуратуру.

От себя добавим, что действия полиции в Петрозаводске уже вызывали вопросы. Стоит хотя бы вспомнить медлительность правоохранителей с которой они искали Антона Ипатова. Он жестоко избил знакомого и спокойно разгуливал на свободе несколько месяцев, пока не устроил кровавую бойню. Их обвинили в халатности, суд до сих пор идет. Или первоначальный отказ в возбуждении уголовного дела после того, как агрессивный сосед осенью 2020 года топором разгромил чужую квартиру и напал на жильца. Отказ возбуждать дело в отношении мужчины с расстройством психики пришел 27 ноября, но в январе дело все-таки возбудили по статье об угрозе убийством.