09 июля 2020, 08:52
Пятерых человек госпитализировали с внебольничной пневмонией в Карелии
С 1 апреля болезнь подтвердилась у 839 пациентов
По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом, за сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией пять человек. Например, накануне в больницу попали 14 человек с таким диагнозом.
За минувшие сутки в республике также не зафиксированы летальные исходы от внебольничной пневмонии.
С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 839 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.