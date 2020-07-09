Пятерых человек госпитализировали с внебольничной пневмонией в Карелии

По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом, за сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией пять человек. Например, накануне в больницу попали 14 человек с таким диагнозом.

За минувшие сутки в республике также не зафиксированы летальные исходы от внебольничной пневмонии.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 839 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.