Пятьдесят два оттенка белой ночи снимают фотографы в Карелии

Солнце не будет опускаться за горизонт, и светлое время суток увеличилось.

Жители Карелии стараются запечатлеть красоту северных ночей.

«Мы поздно вечером возвращались с дачи. Там, в Заозерье (или уже в Соломенном), на повороте открывается шикарный вид на Логмозеро. Фото сделано из окна автомобиля 26 мая после 11 вечера»,

— поделилась шикарными фотографиями Лада Романова.

Не менее впечатляющие снимки белых ночей сделала эссойльчанка Аля Беккер.

Период между вечерними и утренними сумерками сливаются и образуют «белую ночь». Считается, что в Карелии насчитывается 52 светлых ночи в году.

Время живописных ночных пейзажей продлится по 17 июля. // Фото: Лада Романова (вверху), Аля Беккер(внизу).