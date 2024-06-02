Отдаленный поселок Карелии не оставили без связи

В Кинелахте не только умеют "строить" чиновников, но и быть благодарными за вовремя и качественно сделанную работу..

«Благодарим работников Ростелекома за оперативное устранение обрыва оптоволоконного кабеля Они не оставили жителей Кинелахты в условиях особого противопожарного режима без связи с внешним миром. Сколько раз предупреждали дорожные службы: быть внимательными при работе с тяжелой техникой, чтобы не повредить кабель, но у них опять "случайно так вышло". Хорошо, что специалисты Ростелекома приехали в пятницу вечером, а не в понедельник утром, не оставили людей на все выходные без интернета, сотовой и стационарной связи»,

— хвалят кинелахтенцы связистов в сообществе «Кинелахта - меж двух озер».

Поселок Кинелахта находится в тридцати километрах от села Ведлозеро. Чтобы попасть в населенный пункт, автомобилистам придется проехать по грунтовой дороге. Жители поселка Кинелахта нередко жаловались на состояние трассы.

«Местная администрация о-о-о-очень редко вспоминает о том, что надо проверять состояние дорог. Осенью огромные лужи, которые с трудом объедешь, не то, что обойдёшь», — подтвердила жительница поселка Валентина Архипова.

Ровное покрытие на грунтовке нечасто радует водителей. На днях на участке дороги Видлица–Кинелахта работала дорожная техника. Люди оценили хорошую дорогу сразу:

«Сегодня на дороге Видлица-Кинелахта работает грейдер. Дорога идеальная, долетели из Кинелахты до Видлицы за 22 минуты. Тот, кто работает на грейдере, отличный специалист. Спасибо за такую дорогу. Завтра обещали доехать до поселка Кинелахта. Очень надеемся».

А еще жители Кинелахты и их гости мечтают, чтобы по этому маршруту курсировал автобус, так как пассажирского сообщения с населенным пунктом вообще нет. // Фото: сообщества "Кинелахта меж двух озер"