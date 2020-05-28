Пять торговых центров Петрозаводска прошли проверку

Сегодня сотрудники администрации Петрозаводска провели инспекцию в пяти торговых центрах карельской столицы. Проверке подверглись «Тетрис», «ЦУМ», «Аура», «Кей» и «Гоголевский», сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе рейда проверяющие проконтролировали исполнение в заведениях масочного режима, наличие дезинфицирующих средств, проследили за проведением регулярной санитарной обработки помещений. Была проконтролирована и численность посетителей.

Продавцам и представителям торговых центров еще раз разъяснили ограничительные требования в соответствии с действующим в республике режимом повышенной готовности, а также ответственность за их нарушение. Проверки будут продолжены, заверили в мэрии.