Небывало высокие суммы направлены на ремонт двора в Петрозаводске

В рамках национального проекта «Комфортная городская среда» начались работы на самом деньгоемком объекте, а именно на улице Зеленая 10. Стоимость работ составляет чуть менее 6 млн рублей. Сегодня это, пожалуй, самый дорогостоящий двор в Петрозаводске. Конечно, жители участвовали своими деньгами тоже, но главные средства, безусловно, федеральные.

Работы сейчас в самой активной фазе: установлены бортовые камни, готовится территория под асфальтирование, регулируются колодцы инженерных коммуникаций. Регулярно ведется контроль за деятельностью подрядной организации.

«Осенью 2019 года председатели ТСЖ двух многоквартирных домов обратились ко мне с просьбой о содействии по включению их в программу «Комфортная городская среда». Я предложил включить в заявку и третий дом, который управляется Управляющей организацией. В результате проект одержал победу и начались ремонтные работы», – прокомментировал ситуацию депутат Петросовета Дмитрий Данильев.