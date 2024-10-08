08 октября 2024, 10:21
Пять человек пострадали в ДТП на юге Карелии
В Пряжинском районе на трассе «Сортавала» столкнулись два автомобиля
В Пряжинском районе утром 5 октября случилась тяжелая дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, ДТП произошло на трассе «Сортавала». 73-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при выезде на главную дорогу не уступил автомобилю Skoda Octavia. Произошло столкновение.
В результате аварии пострадали пять человек. По факту ДТП проводится проверка. // Фото ГАИ