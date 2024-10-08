Пять человек пострадали в ДТП на юге Карелии

В Пряжинском районе утром 5 октября случилась тяжелая дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, ДТП произошло на трассе «Сортавала». 73-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при выезде на главную дорогу не уступил автомобилю Skoda Octavia. Произошло столкновение.

В результате аварии пострадали пять человек. По факту ДТП проводится проверка. // Фото ГАИ