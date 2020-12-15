Пять человек погибли на водоемах Карелии за выходные

За минувшие выходные в Карелии погибли пять человек, которые проигнорировали предупреждение МЧС и вышли на неокрепший лед. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам РК Игорь Потанин, его слова приводит ГТРК «Карелия».

Трагедии произошли в разных районах республики. В некоторых случаях люди выходили на рыбалку в местах, где толщина льда не превышала одного сантиметра.

Напомним, двое рыбаков погибли в Медвежьегорском районе на озере Вилозеро. Их начали искать после того, как мужчины перестали выходить на связь. Тела уже обнаружены.

Также накануне стало известно о гибели рыбака в Кондопожском районе. Фото oboi.ws