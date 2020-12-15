15 декабря 2020, 08:46
Происшествия

Пять человек погибли на водоемах Карелии за выходные

Выходы на тонкий лед закончились трагедией в разных районах республики

За минувшие выходные в Карелии погибли пять человек, которые проигнорировали предупреждение МЧС и вышли на неокрепший лед. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам РК Игорь Потанин, его слова приводит ГТРК «Карелия».

Трагедии произошли в разных районах республики. В некоторых случаях люди выходили на рыбалку в местах, где толщина льда не превышала одного сантиметра.

Напомним, двое рыбаков погибли в Медвежьегорском районе на озере Вилозеро. Их начали искать после того, как мужчины перестали выходить на связь. Тела уже обнаружены.

Также накануне стало известно о гибели рыбака в Кондопожском районе. Фото oboi.ws

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Метки: 
Кондопожский район
Медвежьегорский район
рыбалка
утопление
МЧС
новости Карелии
тонкий лед