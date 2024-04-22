Пьяный житель Карелии на машине протаранил соседский забор

Молодой мужчина в Пряжинском районе бурно отпраздновал юбилей бабушки. Так, что стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Сейчас расследование уже завершили, судьбу фигуранта решит суд. Преступление 29-летний местный житель совершил этим летом. Он приехал в родное село к бабушке на юбилей.

Когда алкоголь в доме закончился, внук решил поехать в ближайший магазин на машине. По дороге он не справился с управлением и протаранил чужой забор. Сельчане не позволили ему покинуть место ДТП и отняли ключи от автомобиля.

Приехавшие полицейские отстранили пьяного водителя от управления. Ранее его уже привлекали к ответственности за пьяную езду и лишили прав. На этот раз возбудили уголовное дело.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. возместил ущерб владельцам участка, на котором повредил забор. // фото: freepik.com