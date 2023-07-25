Пьяный водитель пытался доказать, что был трезв, но его приговорили

Поездка на автомобиле знакомого закончилась для 31-летнего жителя Олонца лишением прав и судимостью. Мужчина пытался отрицать очевидное, но его признали виновным, сообщили в прокуратуре Карелии.

Водителя остановили в октябре прошлого года в Олонце. Инспектор ДПС выяснил, что ранее его наказывали административно за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На этот раз мужчину все же протестировали и выявили, что он пьян. Возбудили уголовное дело, в суде обвиняемый пытался доказать, что процедура освидетельствования на состояние опьянения была нарушена. Однако суд поверил доказательствам, представленным обвинением.

Олончанина приговорили к 200 часам обязательных работ и на два года лишили прав. // фото: «Петрозаводск говорит»