Пьяный водитель пострадал в аварии в Пряжинском районе

Авария с участием «Жигулей» произошла ночью 7 июля на дороге «подъезд к д. Нижняя Салма» в Пряжинском районе.

55-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав, не учел скорость движения, в результате чего автомобиль ВАЗ съехал в кювет.

По сообщению Госавтоинспекции, пострадавшему водителю была оказана медицинская помощь.

Фото: ГИБДД Карелии