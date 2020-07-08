08 июля 2020, 10:47
Пьяный водитель пострадал в аварии в Пряжинском районе
ВАЗ под управлением 55-летнего мужчины выехал с дороги в кювет
Авария с участием «Жигулей» произошла ночью 7 июля на дороге «подъезд к д. Нижняя Салма» в Пряжинском районе.
55-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав, не учел скорость движения, в результате чего автомобиль ВАЗ съехал в кювет.
По сообщению Госавтоинспекции, пострадавшему водителю была оказана медицинская помощь.
Фото: ГИБДД Карелии