08 июля 2020, 10:47
Происшествия

Пьяный водитель пострадал в аварии в Пряжинском районе

ВАЗ под управлением 55-летнего мужчины выехал с дороги в кювет

Авария с участием «Жигулей» произошла ночью 7 июля на дороге «подъезд к д. Нижняя Салма» в Пряжинском районе.

55-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший прав, не учел скорость движения, в результате чего автомобиль ВАЗ съехал в кювет.

По сообщению Госавтоинспекции, пострадавшему водителю была оказана медицинская помощь.

Фото: ГИБДД Карелии

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ДТП
нетрезвый водитель
новости Карелии
Пряжинский район
Госавтоинспекция