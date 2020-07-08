08 июля 2020, 10:28
Задержан мужчина, устроивший скандал в магазине Петрозаводска
Перед инцидентом на Гагарина подозреваемый мужчина попытался украсть из сетевого магазина колбасу
Посетитель сетевого магазина на улице Спиридонова в Петрозаводске попытался стащить четыре упаковки колбасы. Но план не удался. Продукты у посетителя отобрали, а сам он ударился в бега. Тем не менее работники торговой точки вызвали наряд Росгвардии.
По сообщению ведомства, спустя некоторое время подозреваемый злоумышленник стал инициатором скандального происшествия в другом торговом заведении на площади Гагарина. О нем в полицию уже сообщил очевидец инцидента.
Оказалось, что неадекватный посетитель разбрасывал по торговому залу продукты, ругал продавцов и размахивал руками. Ему также удалось скрыться из магазина. Мужчина побежал прямо навстречу патрульной машине. Задержанного передали полицейским.