Задержан мужчина, устроивший скандал в магазине Петрозаводска

Посетитель сетевого магазина на улице Спиридонова в Петрозаводске попытался стащить четыре упаковки колбасы. Но план не удался. Продукты у посетителя отобрали, а сам он ударился в бега. Тем не менее работники торговой точки вызвали наряд Росгвардии.

По сообщению ведомства, спустя некоторое время подозреваемый злоумышленник стал инициатором скандального происшествия в другом торговом заведении на площади Гагарина. О нем в полицию уже сообщил очевидец инцидента.

Оказалось, что неадекватный посетитель разбрасывал по торговому залу продукты, ругал продавцов и размахивал руками. Ему также удалось скрыться из магазина. Мужчина побежал прямо навстречу патрульной машине. Задержанного передали полицейским.