Автомобиль в Кондопоге въехал в металлическое ограждение

Странное ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» в городе бумажников в Карелии в минувший вторник, 7 июля, сообщает «ДТП Петрозаводска». Авария с участием легкового автомобиля произошла на пересечении улиц Бумажников и Пролетарская около 5 утра.

Судя по кадрам, легковой автомобиль двигался по улице Бумажников в сторону Ледового дворца. На перекрестке, в районе поворота дороги, автомобиль, не меняя направления движения, проехал прямо, выехал за пределы дорожного полотна и врезался в металлическое ограждение. Через некоторое время водитель продолжил движение в первоначальном направлении.

Металлическое ограждение получило механические повреждения.