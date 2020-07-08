08 июля 2020, 09:59
Автомобиль в Кондопоге въехал в металлическое ограждение
ДТП произошло в городе бумажников на пересечении улиц Бумажников и Пролетарская
Странное ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» в городе бумажников в Карелии в минувший вторник, 7 июля, сообщает «ДТП Петрозаводска». Авария с участием легкового автомобиля произошла на пересечении улиц Бумажников и Пролетарская около 5 утра.
Судя по кадрам, легковой автомобиль двигался по улице Бумажников в сторону Ледового дворца. На перекрестке, в районе поворота дороги, автомобиль, не меняя направления движения, проехал прямо, выехал за пределы дорожного полотна и врезался в металлическое ограждение. Через некоторое время водитель продолжил движение в первоначальном направлении.
Металлическое ограждение получило механические повреждения.