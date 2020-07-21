Пьяный водитель Нивы не подчинился требованиям инспектора ДПС

По сообщению УГИБДД МВД по РК, в поселке Чална, Пряжинского района, 58-летний водитель автомобиля «Нива», находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказал неповиновение и не выполнил законные требования инспектора ДПС.

Теперь нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

За пьяное вождение предусмотрена более строгая мера наказания - 30000 рублей штрафа и лишение права управления автотранспортом на срок от 1,5 до 2 лет (ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Мужчина ожидает решения суда. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

