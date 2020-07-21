Полицейские Петрозаводска раскрыли квартирную кражу

38-летняя петрозаводчанка подала заявление в полицию о краже, сообщает МВД по РК. По словам потерпевшей, из квартиры были похищены ювелирные украшения, ущерб составил 92 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что незадолго до кражи женщина обронила ключи неподалеку от дома. На брелоке был указан номер телефона ее сестры.

По словам родственницы, ей позвонил незнакомец и сообщил, что нашел потерянное. Сестра назвала номер квартиры и попросила занести их владелице. Установив личность звонившего, оперативники узнали, что тот принес ключи, но на звонок никто не ответил. Тогда, по словам 35-летнего мужчины, он открыл дверь и прошел внутрь жилища. Оглядевшись, мужчина увидел ювелирные украшения, забрал их и покинул квартиру.

В настоящее время похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.