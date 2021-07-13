Пьяный водитель без прав разбил автомобиль «Рено» на трассе в Карелии

Автомобиль «Рено» вылетел с дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» в кювет и врезался в дерево. Дорожный инцидент случился ранним утром 12 июля на повороте.

За рулем иномарки находился 20-летний молодой человек. Он был в состоянии алкогольного опьянения, да к тому же не имел прав управления транспортным средством.

В ГИБДД сообщили о двух пострадавших. Травмы получили 18-летний пассажир и сам молодой водитель. (фото источника)