Пьяного водителя остановили инспекторы ГИБДД в Чалне

Сегодня утром в Пряжинском районе, в поселке Чална автоинспекторы специального взвода Госавтоинспекции Карелии отстранили от управления автомобилем «Тойота» нетрезвого 45-летнего водителя, петрозаводчанина. В отношение водителя составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ведомства.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в состоянии опьянения и напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние

опьянения, водитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством - штраф 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от полутора до двух лет.

Напомним, накануне утром на подъезде к поселку Муезерский сотрудниками ДПС также был задержан нетрезвый водитель.