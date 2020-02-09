Жесткое ДТП в центре Петрозаводска попало на видео

Поздно вечером в субботу, 8 февраля, на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент случился в 23:28 и попал в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как легковой автомобиль, двигавшийся в сторону озера, пытался повернуть налево на улицу Анохина. В этот момент в него на большой скорости влетел другой автомобиль, ехавший к вокзалу.

Интересно, что мгновенно на месте аварии оказался экипаж ДПС, поскольку он ехал следом за первым автомобилем.

В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения.