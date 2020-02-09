Двоих водителей из Петрозаводска ждут крупные штрафы за езду без прав

8 февраля инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии в ходе контроля за соблюдением ПДД в поселке Царевичи Прионежского района отстранили от управления двух водителей автомобилей «Тойота». 41- и 60-летний водители не имели права управления транспортным средством, пояснили в пресс-службе ведомства.

Водители привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 12.7 КоАП РФ. Жителей Петрозаводска ждет штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, накануне утром на подъезде к поселку Муезерский сотрудниками ДПС был задержан нетрезвый водитель. Его ждет лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.