Пожар в жилом доме в Карелии тушили восемь часов

Сложный затяжной пожар произошел в 12-квартирном одноэтажном жилом доме в Медвежьегорске. Инцидент случился в пятницу днем, сообщает паблик «ОПС Медгора».

По данным источника, информация о возгорании поступила в 3 часа дня. Загорелась одна из квартир дома. На место отправились дежурные караулы Медвежьегорской и Пиндушской пожарных частей. Тушение пожара заняло у специалистов более восьми часов.

Тушение пожара, кроме сильного задымления, затрудняло распространение огня в скрытых полостях здания - стен, полов, потолков. Казалось бы, уже потушенный пожар мог проявляться опять из какой-то малюсенькой глубокой щели, и опять поиск нового очага горения, разборка конструкций, тушение и проливка,

- рассказали специалисты.

На тушении было задействовано три единицы техники и десять пожарных. В результате, после долгой изнурительной борьбы специалистам удалось справиться с возгоранием.

В результате ЧП одна квартира выгорела по всей площади, частично повреждены полы в смежной квартире, которые пришлось вскрыть пожарным, чтобы не дать огню распространиться далее по дому. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.