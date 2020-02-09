Убийство жителя Карелии попытались выдать за самоубийство

Ночью 7 февраля в Санкт-Петербурге полицейские задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 30-летнего жителя Карелии. Преступление было совершено в городе Павлово в мае 2019 года и было инсценировано под самоубийство, сообщает 47news.

По версии следствия, 22 мая товарищи выпивали в одной из квартир. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой петербуржец избил оппонента и задушил его бельевой веревкой. Он не стал снимать с шеи погибшего петлю, а привязал веревку к ручке туалета.

Судебные медики разоблачили попытку пустить следствие на ложный след. В июле 2019 года по факту гибели в Павлово было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Задержанному петербуржцу изберут меру пресечения в течение двух суток.