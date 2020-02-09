Два человека госпитализированы после ДТП под Петрозаводском

8 февраля около 18:30 на 13-м километре дороги Шуйская-Гирвас в Прионежском районе произошло ДТП. В результате инцидента пострадали два человека, сообщает ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 64-летний водитель автомобиля «Хендэ Акцент», двигаясь со стороны п. Гирвас, не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси Паджеро».

В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Хендэ» и 45-летняя пассажирка «Митсубиси». С места аварии пострадавшие были госпитализированы в БСМП Петрозаводска.

Обстоятельства ДТП выясняются.