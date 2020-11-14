Пьяного водителя без прав задержали в Медвежьегорском районе Карелии

В половине седьмого утра, на 632-м километре федеральной автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск, инспекторы ДПС Медвежьегорского района остановили автомобиль за рулем которого находился пьяный водитель, который, к тому же, управлял машиной, не имея прав, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

23-летний нарушитель ожидает решения суда. Ему грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Если вы стали очевидцем нарушения пьяным водителем, незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию в полицию - ☎ 102 или 112.

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии