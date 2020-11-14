В Чалне женщина пыталась зарезать знакомую из-за сожителя

В полицию Пряжинского района поступило заявление 43-летней жительницы посёлка Чална, сообщает МВД Карелии.

Женщина указала, что получила ножевое ранение ноги в квартире своего сожителя.

Выяснилось, что в день обращения, заявительница без предупреждения пришла в квартиру к сожителю, где и застала мужчину с его близкой знакомой. Словесный конфликт между двумя дамами быстро перерос в драку. Затем одна из них схватила нож и нанесла удар оппонентке. Мужчина, из-за которого началась ссора, в конфликт вмешиваться не стал.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Установлено, что ей причинен легкий вред здоровью. Подозреваемая – 40-летняя жительница поселка Эссойла признала вину. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото с сайта gazetavechorka.ru