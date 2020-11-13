Женщина пропала без вести

Отделом полиции № 2 Управления МВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Мамсуй Галина Николаевна, 1965 года рождения. Ее местонахождение не известно с мая 2020 года.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост средний, худощавого телосложения, лицо смуглое, европейский тип лица, глаза голубые, волосы темного цвета, хромает на правую ногу.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что женщина покинула пределы Республики Карелия и направилась в Ивановскую область.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 88142-739240, 8-987-240-03-41, 8-953-549-69-78 или 02.

Фото с сайта 10.мвд.рф