Пьяного 18-летнего петрозаводчанина без прав поймали в Бесовце

Днем 3 мая автоинспекторы в 15:00 остановили иномарку в Бесовце и обнаружили, что за рулем находится нетрезвый водитель. Это показало исследование с помощью алкотестера, сообщили в Госавтоинспекции Прионежского района.

Мало того, что 18-летний автомобилист был пьян, у него еще не было водительских прав. Молодого человека отстранили от управления «Дэу Нексия» и составили на него административный протокол.

Юноше грозит административный арест и штраф в сумме 30 тысяч рублей. Решение примет суд. Автомобиль поместили на штрафстоянку. // Фото: ГИБДД Прионежского района