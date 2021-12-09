Путин призвал обойтись без «опрометчивых решений» с системой QR-кодов

Президент Владимир Путин прокомментировал законопроект о внедрении системы QR-кодов на транспорте и общественных местах. Глава государства подчеркнул, что власти должны действовать аккуратно и взвешенно, не допуская опрометчивых решений с введением QR-кодов из-за коронавируса.

По словам Путина, законопроект носит рамочный характер, поэтому прежде чем принимать окончательное решение, его нужно тщательно проработать с регионами.

«Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», - добавил президент. По словам главы государства, до введения QR-кодов на транспорте нужно убедиться к готовности всей системы.

«Мы перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, и посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся»,

- приводит слова президента РИА Новости.

Президент отметил, что сертификаты о вакцинации являются всего лишь средством подтверждения прививки. Он добавил, что по этому пути идут практически все страны. Также по словам Путина, процедура должна быть предельно понятной и прозрачной и не должна создавать дополнительных проблем для людей.

Напомним, 9 декабря парламент Карелии поддержал проекты федеральных законов, направленных на ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. Речь о требовании повсеместного предъявления QR-кодов. Предлагаемая федеральным центром норма вызвала ожесточенное обсуждение и в обществе, и в депутатском корпусе. (фото kommersant.ru)