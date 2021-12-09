Непривитых работников старше 45 переведут на удаленку в Карелии

С 10 декабря жителей Карелии старше 45 лет, которые не болели коронавирусом и не вакцинировались, будут переводить на удаленный режим работы, сообщает «Интерфакс» Ранее такая мера была введена для граждан старше 50 лет. Их перевели на удаленный формат с 20 ноября.

В правительстве республики подчеркнули, что перевод на удаленку не должен быть карательной и единственной мерой. Работодателям нужно искать более мягкие варианты и рассматривать каждый случай индивидуально.

Например, разрешено организовывать отдельное помещение для непривитого сотрудника. В организациях, которые получили паспорт коллективного иммунитета, разрешен небольшой процент непривитых сотрудников. Всего, по данным на девятое декабря, в Карелии выдано 1223 паспорта коллективного иммунитета. (фото pixabay.com, MarlyneArt)