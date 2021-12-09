Фотодомики установят в местах токования глухарей и тетеревов в Карелии

Проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и защиты животных» победил в конкурсе грантов Карелии некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов. Проект разработал спортивно-экологический клуб «Пилигрим». В среду клуб и министерство национальной политики региона подписали соглашение о воплощении проекта. Об этом на своей странице рассказал фотограф и координатор «Пилигрима» Илья Тимин.

С 1 января по 30 сентября участники проекта построят пять мобильных фотодомиков, которые установят в местах токования тетеревов и глухарей. Также будут проводить лекции по использованию различных типов фотоловушек.



Участвовать в проекте смогут фотографы-натуралисты, любители наблюдений за природой и специалисты в области природоохранной деятельности.

Тем, кто готов участвовать в проекте фототуризма, предлагают направлять контактные данные на электронную почту piligrim@karelia.ru. В письме следует указать «готов принять участие в фотографировании тетеревов и глухарей» и/или «готов принять участие в обучающих онлайн/оффлайн семинарах по системам автономного фото и видеонаблюдения». Участие бесплатное. (фото vk.com)