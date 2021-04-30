Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

Владимир Путин присвоил почетное звание Героя Труда пятерым жителям России. Указ опубликован на сайте Кремля.

В списке указаны заместитель генерального директора - управляющий директор организации «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев, капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала организации «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадий Антохин, тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова Александр Бондаренко, а также машинистка крана доменного цеха акционерного общества «Евраз ЗСМК» в Кузбассе Людмила Суслова.

Согласно документу, звание присвоено этим людям за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Фото culturavrn.ru