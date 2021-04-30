30 апреля 2021, 18:34
В школах России введут новый курс обществознания
В Минпросвещения надеются, что новый курс будет социализировать ребенка
В России разработан новый курс обществознания. Он должен лучше социализировать детей, рассказал заместитель министра просвещения Денис Грибов, его слова приводит ТАСС.
«Мы понимаем, что каждый урок в школе должен быть направлен на личностное развитие ребенка, нами разработан новый курс обществознания, увеличивающий долю тематик, направленных на социализацию ребенка»,
- отметил чиновник.
Новый курс будет включать в себя такие темы, как духовная культура, семья и семейные отношения, финансовая грамотность, предпринимательская деятельность. Фото kazache.ru