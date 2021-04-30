Шестеро детей погибли в жутком ДТП на Ставрополье

Сегодня в Ставропольском крае в страшной аварии погибли шестеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

«Сегодня на автодороге Астрахань-Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и автобуса. В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, двенадцать пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение»,

- рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что дети и сопровождающие ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Всего в автобусе находились 18 пассажиров: 14 детей и четверо взрослых.

По информации краевого управления ГИБДД, авария могла произойти из-за опрокидывания грузовика во время маневра на дороге: большегруз придавил микроавтобус. Фото iz.ru