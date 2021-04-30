30 апреля 2021, 16:54
Россияне не спешат поддерживать введение четырехдневки
Активнее всего за сокращение рабочей недели выступают молодые люди
Россияне неактивно поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом женщины чаще выступают за введение третьего выходного, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование Superjob.
В поддержку четырехдневки высказались 39 процентов россиян. Их главный аргумент - возможность достичь баланса между работой и личной жизнью. Столько же опрошенных высказались против того, чтобы работать на день меньше. По их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились оценить идею 22 процента россиян.
Больше всего хотят перейти на сокращенную неделю молодежь до 24 лет (43 процента), меньше всего - россияне старше 45 лет (31 процент). Фото rubaltic.ru