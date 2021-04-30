Россияне не спешат поддерживать введение четырехдневки

Россияне неактивно поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом женщины чаще выступают за введение третьего выходного, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование Superjob.

В поддержку четырехдневки высказались 39 процентов россиян. Их главный аргумент - возможность достичь баланса между работой и личной жизнью. Столько же опрошенных высказались против того, чтобы работать на день меньше. По их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились оценить идею 22 процента россиян.

Больше всего хотят перейти на сокращенную неделю молодежь до 24 лет (43 процента), меньше всего - россияне старше 45 лет (31 процент). Фото rubaltic.ru