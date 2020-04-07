Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми

Президент подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, с апреля по июнь 2020 года семьи, проживающие в России и имеющие право на меры господдержки, предусмотренные законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, будут получать по пять тысяч рублей.

«Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации»,

- говорится в указе.

Эти выплаты не будут учитываться в доходе семьи. Семьи смогут обратиться за назначением ежемесячных выплат до 1 октября.

Президент поручил правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию указа, а также определить порядок и условия осуществления соответствующих выплат. ПФР поручено обеспечить осуществление ежемесячных выплат.

Ранее Пенсионный фонд по Карелии дал небольшой комментарий по поводу выплат на детей, о которых в своем телеобращении к гражданам говорил президент.