Роструд объяснил, заплатят ли больше тем, кто трудится в нерабочие дни

Роструд объяснил, как должна начисляться зарплата жителям страны за апрель, который распоряжением Владимира Путина объявлен в России нерабочим. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, те люди, которые не будут работать в течение месяца, должны, тем не менее, получить зарплату в полном объеме. Что касается работников, которые продолжаются трудовую деятельность, несмотря на объявленные нерабочие дни, то работодатель не обязан повышать им оклад.

Как рассказали в Роструде, нерабочие дни не приравниваются к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата за них в повышенном размере начисляться не должна.