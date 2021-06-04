04 июня 2021, 15:24
Путин объявил о завершении прокладки первой нитки «Северного потока-2»
Президент сообщил, что всего несколько часов назад была завершена укладка труб первой нитки газопровода
Президент Владимир Путин, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форум, заявил о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2», включая морской участок.
«Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2»»,
- цитирует президента «Лента.ру».
«С немецкой стороны труба подошла, с российской - нужно их приподнять и сварить. Все. Но прокладка сама завершена»,
- добавил Путин.
Работа над второй ниткой газопровода продолжается. При этом Газпром уже готов к наполнению газом трубопровода. (фото russian.rt.com, Tobias Schwarz/AFP)