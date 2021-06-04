Путин предложил продлить действие льготной ипотеки с повышением ставки

Программу льготной ипотеки предложили продлить на год – до 1 июля 2022 года - и поднять ставку по ней с 6,5 до 7 %. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При продлении программы максимальная сумма ипотечного кредита для всех регионов будет единой и составит 3 миллиона рублей.

Кроме того, программу семейной льготной ипотеки распространят на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. (фото 73online.ru)