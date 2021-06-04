РЖД представили новые вагоны для поездов дальнего следования

Холдинг «РЖД» презентовал новые вагоны, которые будут использоваться в поездах дальнего следования. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.

68 двухэтажных вагонов выйдут на маршруты в скором времени. В каждом из них есть душ, диваны вместо полок и сейф для каждого пассажира. Кроме того, увеличены габариты купе второго этажа.

В двухвагонных сцепах предусмотрена специальная сервисная зона. Там могут быть установлены вендинговые аппараты и кофе-машины или оборудовано багажное отделение для крупногабаритного багажа: велосипедов или горных лыж.

Всего в этом году в РЖД поступит 477 новых вагонов: 346 одноэтажных и 131 двухэтажный. Фото источника