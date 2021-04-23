Путин объявил дни с 1 по 11 выходными в мае

Президент Владимир Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными, сообщает Life.

Глава государства согласился с позицией Роспотребнадзора, который предлагал сделать три дня между праздниками в мае нерабочими. В Роспотребнадзоре считают, что это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.

Президент согласился. Указ о выходных днях Путин намерен подписать сегодня. Таким образом дни с 4 по 7 станут нерабочими с сохранением заработной платы. (фото Алексей Дружинин, ria.ru)