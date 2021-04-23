Новый корпус с номерами построят на курорте «Марциальные воды»

Сегодня, 23 апреля, на заседании правительства Карелии зашла речь о ситуации в санатории «Марциальные воды». Там до сих пор идет тестирование газовой котельной, и выявились многочисленные проблемы, связанные с изношенностью инженерных коммуникаций поселка.

Вице-премьер карельского правительства Игорь Корсаков рассказал, что в санатории планируется продолжить реновацию номеров, уровень которых сегодня не утраивает туристов.

В будущем предполагается строительство нового корпуса с современными номерами. Проект разрабатывает подрядчик из Петербурга. Документация передана в Карелгосэкспертизу для получения заключения.

По словам Корсакова, у экспертов возникли претензии к проектно-сметной документации, которые подрядчик пытается устранить.

Вице-премьер надеется, что к 1 июля проект пройдет госэкспертизу. После этого можно будет претендовать на получение федерального финансирования на модернизацию первого российского курорта. А пока планируется привести в порядок территорию в районе санатория и лечебных источников. (фото ptzgovorit.ru)