Суточное число зараженных коронавирусом в России немного уменьшилось

За последние сутки в России выявлены 8840 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 398 человек. Выздоровели - 9407. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Москве 2502 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 694, в Ленинградской области - 87, в Архангельской области - 71, в Вологодской области - 67, в Мурманской области - 20.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 744 961 раз. Скончался 107 501 человек.

Напомним, в Карелии 22 апреля инфекция выявлена у 63 человек. Фото sekunde.lt