Путин назвал ответственных за террористическую атаку на Крымский мост

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части второй статьи 205 «Терроризм» после происшествия на Крымском мосту. Об этом президенту Владимиру Путину доложил председатель СКР Александр Бастрыкин. Детали встречи приводит пресс-служба Кремля.

Председатель СКР доложил, что были допрошены свидетели, очевидцы, начаты и «в значительной степени завершены специальные экспертные исследования – это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая». Бастрыкин добавил, что ФСБ и МВД даны поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности.

«Мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод – это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму»,

- сказал Бастрыкин.

Глава государства Владимир Путин также назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны. Путин назвал и авторов, исполнителей и заказчиков этого теракта.

«И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины»»,

- сказал Путин.

Бастрыкин подтвердил. Глава СКР добавил, что украинским спецслужбам в подготовке теракта помогали граждане России и зарубежных государств. Он также сообщил, что маршрут движения грузовика, подорвавшегося на мосту, уже установлен. Также были установлены перевозчики. С его слов, удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории России.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. В результате частично обрушились два пролета сооружения, на соседней железнодорожной части переправы загорелись семь цистерн с топливом. По официальным данным СКР, погибли три человека.