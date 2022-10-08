Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

По предварительным данным, в результате происшествия на Крымском мосту погибли три человека. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Погибшие, предположительно, были пассажирами легкового автомобиля, который находился рядом с подорвавшимся грузовиком. Из воды подняли тела двух человек - мужчины и женщины, их личности устанавливаются, добавили в ведомстве. Также установлены данные грузовика и его собственника. В СКР сообщили, что это житель Краснодарского края, по месту его жительства проводятся следственные действия. Следователи изучают маршрут передвижения грузовика и документы. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным следователей, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. На место ЧП выехали следователи, криминалисты и сотрудники судебно-экспертного центра СК России. Движение поездов временно приостановлено. (фото скриншот видео из телеграм-канала «Коммерсантъ»)