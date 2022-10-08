Двое жителей Сортавалы пропали на Ладожском озере

В первых числах октября на Ладожском озере пропали двое жителей Сортавалы.

В паблике администрации поселения со ссылкой на поисково-спасательный отряд сообщили вечером 7 октября, что 1 октября два жителя Сортавалы приплыли на остров Валаам на лодке «Обь». Затем они отправились в район острова Мекерикке и пропали.

Еще 2 октября они постили фотографии в интернете, однако со второго числа на связь с родными не выходили. В паблике администрации подчеркивается, что 2 октября волнение на Ладожском озере было 0,5-1 м. Поиски планировалось начать после того, как волна стихнет. (фото unsplash.com, Nathan Dumlao)